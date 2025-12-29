Il cenone di Capodanno in dieci tappe e tre piatti di Cenerentola

Il cenone di Capodanno può essere un’occasione per gustare piatti semplici e ben preparati. In questo percorso in dieci tappe, tra antipasti, primi e secondi di pesce, si propone un menu tradizionale e accessibile, ideale per trascorrere la serata in modo piacevole e senza complicazioni. Un viaggio culinario che accompagna i commensali dall’antipasto al brindisi di mezzanotte, rispettando i sapori della tradizione e la praticità della cucina quotidiana.

Dieci tappe per il cenone di San Silvestro, tra piatti di pesce, tradizione e ricette accessibili, dall'antipasto al dopo mezzanotte. In abbinamento, una guida ragionata ai migliori rosati italiani e agli Champagne per il brindisi.

Cenone di Capodanno, prezzi troppo alti e budget in calo: a tavola oltre 2 miliardi di euro – ecco chi spenderà di più Alimentari costosi, secondo l’indagine la spesa sarà inferiore rispetto a quella del 2024 - facebook.com facebook

GHIRLANDA DI SPIEDINI Un antipasto facilissimo, perfetto per il Cenone di Capodanno Trovate il procedimento nel primo commento x.com

