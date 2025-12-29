Il Cdm approva il decreto aiuti per l’Ucraina

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che prosegue il sostegno italiano all’Ucraina, confermando l’impegno del governo nel supporto al paese nell’ambito della crisi. La misura prevede una proroga delle iniziative di assistenza, con l’obiettivo di garantire continuità e stabilità nelle azioni di supporto. La decisione si inserisce nel quadro delle relazioni internazionali e delle politiche di assistenza adottate dall’Italia.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto che proroga il sostegno italiano all’ Ucraina. Il testo è arrivato all’esame del Cdm con alcune modifiche, un’intesa confermata dal ministro della Difesa Guido Crosetto. La versione approvata contiene un richiamo esplicito sia agli aiuti militari sia agli interventi a favore della popolazione civile, includendo misure che affiancano l’invio di armamenti con iniziative su logistica, sanità e ricostruzione delle reti elettriche, attribuendo così alla formulazione del decreto un valore non solo terminologico ma anche operativo. Nei giorni precedenti la Lega ha esercitato una forte pressione su Palazzo Chigi, insistendo sulla necessità di vigilare sull’utilizzo dei fondi destinati a Kyiv e richiamando il tema della corruzione in Ucraina. 🔗 Leggi su Lettera43.it

