il caso rabbia lazio lettera alla lega a sugli arbitri

La Lazio ha inviato una lettera alla Lega Serie A, esprimendo preoccupazioni per gli errori arbitrali ricorrenti. La società chiede un intervento immediato e propone un incontro con Aia e Figc, sottolineando l'importanza di tutelare i propri diritti e la regolarità sportiva. La comunicazione evidenzia la volontà di agire per salvaguardare gli interessi della società, dei tifosi e la correttezza del campionato.

La Lazio (nella foto il presidente Claudio Lotito ) ha inviato una dura lettera al presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli e ai consiglieri federali in quota Serie A, Giuseppe Marotta, Stefano Campoccia e Giorgio Chiellini, facendo una richiesta di intervento immediato contro i "continui errori arbitrali " e chiedendo un tavolo con Aia e Figc, dicendosi pronta a "intraprendere ogni iniziativa consentita a tutela dei propri diritti, dei danni economici subiti anche in considerazione dello status di società quotata, della regolarità sportiva e del rispetto dovuto ai propri tifosi". "La S.S. Lazio richiama preliminarmente la Nota Ufficiale del 10 novembre 2025, con la quale la Società - in modo chiaro e responsabile - ha ribadito il proprio rispetto per il ruolo arbitrale, sottolineando al contempo la necessità di accompagnare con equilibrio l’attuale fase di rinnovamento generazionale della classe arbitrale, valorizzandone formazione e crescita – si legge nella missiva del club biancoceleste visionata dall’Adnkronos –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

