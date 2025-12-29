Il caso Missiroli spacca il Pd | vertice di partito per chiedergli di restare

La situazione politica nel Pd si sta concentrando sul caso di Mattia Missiroli, con un vertice di partito convocato per discutere il suo ruolo e il suo futuro. La vicenda, ancora in evoluzione, potrebbe avere sviluppi nelle prossime ore, mantenendo alta l’attenzione sull’orientamento interno al partito. La questione rappresenta un momento di scrutinio importante per il percorso politico di Missiroli e per la coesione del partito stesso.

Cervia (Ravenna), 29 dicembre 2025 – La partita politica attorno a Mattia Missiroli non si è ancora chiusa e, anzi, potrebbe riaprirsi proprio nelle prossime ore. A Cervia il caso dell’ex sindaco, dimessosi la sera del 22 dicembre senza presentarsi in Consiglio comunale e facendo leggere un comunicato in cui si dichiara estraneo alle accuse, continua a scuotere il Partito Democratico dall’interno. Oggi è in programma una direzione del Pd cittadino e sul tavolo non c’è soltanto l’analisi della crisi, ma una scelta che rischia di spaccare il partito: chiedere a Missiroli di tornare indietro. ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024 A CERVIA. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il caso Missiroli spacca il Pd: vertice di partito per chiedergli di restare Leggi anche: Nuova tegola sul Pd di Elly Schlein: la proposta di Delrio sull’antisemitismo spacca il partito Leggi anche: Botte alla moglie: il caso. Imbarazzo Pd su Missiroli: “Sgomenti, chiarire subito” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il caso Missiroli spacca il Pd: vertice di partito per chiedergli di restare. Il caso Missiroli spacca il Pd: vertice di partito per chiedergli di restare - Una corrente interna dei Dem spinge per convincere il sindaco dimissionario, accusato di maltrattamenti alla moglie, a ritirare le dimissioni poichè affrettate ... msn.com

Caso Missiroli, Comune commissariato. Il Pd: "Siano indagini veloci". FdI: "Dimissioni, scelta giusta" - Tante reazioni politiche dopo la scelta di Mattia Missiroli di rassegnare le dimissioni. ravennatoday.it

Missiroli è indagato e il suo partito si dice sgomento di fronte alla notizia: «Qualsiasi forma di violenza di genere è totalmente incompatibile con i nostri valori» - Il sindaco di Cervia, il 44enne Mattia Missiroli, è indagato per maltrattamenti e lesioni alla moglie da cui si sta separando dopo 16 anni di matrimonio e ... ravennaedintorni.it

Caso Missiroli: la Procura insiste per la richiesta di carcerazione dell’ex sindaco di Cervia. Leggi la notizia: https://risveglioduemila.it/2025/12/caso-missiroli-la-procura-insiste-per-la-richiesta-di-carcerazione-dellex-sindaco-di-cervia/ - facebook.com facebook

SUL CASO DEL SINDACO DI CERVIA È SCAZZO TRA TOGHE – IL GIP HA RIGETTATO LA RICHIESTA DI CUSTODIA IN x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.