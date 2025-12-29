Il Capodanno alternativo all’eremo di Santa Caterina | la notte di San Silvestro fra silenzio preghiere e cenone

Un’alternativa tranquilla e riflessiva per il Capodanno è possibile all’eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno. In questa suggestiva cornice, la notte di San Silvestro si svolge tra silenzio, preghiere e un semplice cenone, offrendo un’occasione di introspezione e connessione con la natura. Un’esperienza adatta a chi desidera trascorrere la fine dell’anno in modo autentico, lontano dal caos e dalle consuetudini.

Leggiuno (Varese), 29 dicembre 2025 – Per chi è alla ricerca di un Capodanno diverso dal solito, ecco la proposta decisamente sui generis del meraviglioso eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno: una fine d'anno all'insegna sì della condivisione, ma anche della ricerca di intimità, della storia e del contatto con la natura. Niente di più facile in un luogo incantevole e magico, e intriso di spiritualità qual è il complesso monastico del XIV secolo. Avvolti dal silenzio . La sera del 31 dicembre, infatti, momenti di silenzio si alterneranno ad altri di festa e condivisione ma sempre all'insegna della sobrietà e del raccoglimento.

