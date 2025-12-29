Il campione di Wimbledon e l’incontro surreale con la famiglia reale | Pregavo di non puzzare di alcol

Julian Cash, campione di Wimbledon in doppio, racconta un episodio insolito legato alla vittoria: la notte trascorsa in compagnia della famiglia reale, tra imbarazzo e preoccupazioni. Ricorda il momento in cui pregava di non puzzare di alcol, in un incontro surreale che resterà impresso nella sua memoria. Un ricordo che svela il lato più umano e spontaneo di un atleta di successo.

Sinner vince a Wimbledon, Pietrangeli: «Jannik è imbattibile». Abodi: «Un'emozione profonda». Dichiarazioni e cosa hanno detto i protagonisti - «Quando si è giovani vincere Wimbledon è il sogno dei sogni, perchè lontanissimo, ed ora lo sto vivendo ed è bellissimo». ilmessaggero.it

Sinner campione a Wimbledon: "Sto vivendo il mio sogno". VIDEO - Jannik Sinner sorride dopo essere diventato il primo italiano a trionfare a Wimbledon: "Con Carlos abbiamo un grande rapporto in campo e fuori, stiamo costruendo una rivalità incredibile. sport.sky.it

SINNER CAMPIONE DEL MONDO Grazie ai trionfi all’Australian Open e a Wimbledon, l’azzurro è stato nominato per il secondo anno consecutivo “ITF World Champion” dall’International Tennis Federation. Complimenti, Jannik #Sinner #ITF #ITFA - facebook.com facebook

