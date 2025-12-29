Il calendario delle meraviglie stellari del 2026 ecco quello che dobbiamo attenderci

Ecco il calendario delle meraviglie stellari del 2026, un anno ricco di eventi astronomici significativi. Tra spettacoli celesti unici e congiunzioni rare, il 2026 offrirà opportunità di osservazione e di approfondimento per appassionati e studiosi. Scopriamo insieme cosa ci attende nel cielo durante quest’anno, in modo semplice e preciso, per vivere appieno le meraviglie dell’universo senza sorprese.

Se pensavate che il cielo avesse già dato il meglio di sé, preparatevi: il 2026 si preannuncia come un anno di "prime volte" e grandi ritorni. I protagonisti assoluti saranno il Sole e la Luna, impegnati in una danza che ci regalerà spettacoli visibili a occhio nudo e missioni spaziali che segneranno la storia. Non sarà solo un anno di osservazione passiva, ma il momento in cui l'umanità tornerà a guardare da vicino la superficie lunare, aprendo un nuovo capitolo dell'esplorazione spaziale. Dopo oltre cinquant'anni di assenza, l'uomo torna finalmente nei pressi del nostro satellite. La missione Artemis II della NASA è l'evento più atteso dell'anno: tre astronauti americani e un canadese voleranno a bordo della capsula Orion per circumnavigare la Luna.

