Il calciatore Bruno Petrone pugnalato per vendetta l'ipotesi investigativa sul 18enne aggredito a Chiaia

Il 18enne Bruno Petrone, calciatore dell'Angri, è attualmente ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito con un coltello il 27 dicembre a Chiaia. L’ipotesi investigativa suggerisce un possibile episodio di vendetta, ma le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e le motivazioni dell’accaduto.

È ancora ricoverato in ospedale il 18enne Bruno Petrone, calciatore dell'Angri, accoltellato il 27 dicembre a Chiaia. Tra le ipotesi sul movente, quella di una vendetta per un vecchio litigio.

Calciatore pugnalato a Napoli, il pianto del 15enne: «Raid per vendetta» - In una saletta della caserma “Pastrengo”, davanti ai carabinieri, al pubblico ministero della Procura dei minori e al suo difensore, il 15enne che ha confessato di ... ilmattino.it

Calciatore accoltellato a Napoli: Calcio, sport e coltelli facili. Chi sono gli aggressori di Bruno Petrone - Ci sono situazioni e circostanze che andrebbero studiate bene prima di provare a interpretare i comportamenti legati alla devianza minorile. ilmattino.it

Versa ancora in gravi condizioni Bruno Petrone, calciatore di 18 anni che è stato accoltellato ai baretti di Chiaia Un ragazzino di 15 anni, che per primo si è costituito alle forze dell'ordine, ha confessato di essere stato lui a sferrare le coltellate al calciatore 18e - facebook.com facebook

18enne #accoltellato a Napoli. "Mi dispiace": le parole del 15enne costituitosi per il ferimento grave del calciatore Bruno Petrone; gli si prospetta il tentato omicidio con porto abusivo di arma da taglio. Con lui anche 4 17enni, in stato di fermo. Sono tutti incen x.com

