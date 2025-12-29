Il Buco a destra Dumfries operato Anche Darmian è out

Denzel Dumfries è stato operato alla caviglia sinistra, con un rientro previsto a metà marzo, lasciando l’Inter senza il suo titolare sulla fascia destra. Anche Matteo Darmian è indisponibile, rendendo questa la priorità più urgente per la squadra. La situazione richiede soluzioni rapide per garantire stabilità e continuità in fase difensiva e offensiva.

Sembra la necessità numericamente più urgente. L'esterno a destra, dove il titolare designato per l' Inter sarebbe Denzel Dumfries, se non fosse che l'olandese si è fermato a novembre in nazionale e dopo aver provato a recuperare si è operato alla caviglia sinistra: rientro previsto a metà marzo. Il suo sostituto è Luis Henrique, acquistato l'estate scorsa, in alternativa ci sarebbe il jolly Matteo Darmian, ma anche il 36enne di Legnano è fuori da parecchio tempo. Dovrebbe tornare a breve a disposizione, ma il suo rientro è stato più volte rimandato e gli acciacchi dati anche dall'età non più verdissima lasciano qualche dubbi sulla futura tenuta.

