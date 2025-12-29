Il Brasile di Lula si trova in un contesto complesso, tra dazi punitivi imposti dagli Stati Uniti e il sostegno di Pechino. Nonostante l’aumento di consensi del presidente, una parte della popolazione percepisce ancora Bolsonaro come un perseguitato politico, anche dopo il suo arresto per tentato golpe. La situazione riflette le sfide di un paese diviso tra influenze esterne e tensioni interne.

Il presidente ha aumentato i consensi dopo le tariffe Usa. Ma mezzo Paese pensa che il predecessore Bolsonaro, in carcere per tentato golpe, sia un perseguitato politico. Mentre il Sudamerica abbraccia il libero mercato con le vittorie elettorali di Javier Milei in Argentina, Rodrigo Paz in Bolivia e José Antonio Kast in Cile, tra i grandi Paesi del subcontinente il Brasile resta l’ultimo fortino di una sinistra asfittica. Tra un debito pubblico fuori controllo, un apparato giudiziario sotto sanzioni Usa e il pesante processo all’ex presidente Bolsonaro, l'amministrazione di Luiz Inácio Lula da Silva tenta di sopravvivere agitando lo spauracchio dell’interferenza esterna. 🔗 Leggi su Laverita.info

Il Brasile di Lula è stretto tra i dazi punitivi di Trump e gli aiuti interessati di Xi

