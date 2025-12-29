Il borgo dei pescatori raccontato attraverso cento obiettivi di Chianalea Igers experience

La Chianalea Igers Experience ha riunito oltre cento partecipanti in una passeggiata fotografica nel borgo di Scilla, offrendo un’occasione per scoprire e condividere la bellezza di questo suggestivo luogo attraverso gli occhi di tanti appassionati. Con migliaia di scatti e una presenza attiva sui social, l’evento ha valorizzato la storia e il paesaggio di Chianalea, creando una narrazione digitale che coinvolge e informa senza eccessi.

Un successo che va oltre ogni aspettativa con più di cento partecipanti, migliaia di scatti e una narrazione digitale capace di invadere i social: si è conclusa la Chianalea Igers Experience, la passeggiata fotografica che ha trasformato il suggestivo borgo di Scilla in un palcoscenico a cielo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

