Il bambino di 13 anni che ringrazia i carabinieri per il loro lavoro con una serie di portachiavi fatti a mano

Un giovane di 13 anni ha realizzato dei portachiavi fatti a mano con la scritta

“Grazie di cuore per quello che fate”. È la scritta impresa su ciascun portachiavi per omaggiare i carabinieri. A realizzarli è stato un bambino di 13 anni. Il tredicenne si è presentato nella mattinata di sabato 27 dicembre, presso la Tenenza carabinieri di Rozzano, per consegnare ai militari i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

