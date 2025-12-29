Il 6 gennaio a Riva di Solto il Concerto dell’Epifania
Il 6 gennaio a Riva di Solto si terrà il Concerto dell’Epifania, conclusione del calendario di eventi natalizi organizzati dalla parrocchia di San Nicola Vescovo. Un’occasione per vivere un momento di musica e fraternità in un’atmosfera serena e raccolta, in continuità con le tradizioni di fine festa. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative festive della comunità, offrendo un momento di condivisione per residenti e visitatori.
L’APPUNTAMENTO. La chiusura del calendario di eventi natalizi in programma alla parrocchia di San Nicola Vescovo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Concerto dell’Epifania, martedì 6 gennaio su Rai 1 la 31ª edizione: Napoli lancia il messaggio di una pace “disarmata e disarmante”
Leggi anche: Napoli, martedì 6 gennaio su RAI 1 la 31.ma edizione del Concerto dell’Epifania
Il 6 gennaio a Riva di Solto il Concerto dell’Epifania.
Il 6 gennaio a Riva di Solto il Concerto dell’Epifania - La chiusura del calendario di eventi natalizi a Riva di Solto in programma alla parrocchia di San Nicola Vescovo. ecodibergamo.it
Che tempo faceva a Riva di Solto a Gennaio 1989 - Archivio Meteo Riva di Solto - 6 km/h 1 1 0 22 ... ilmeteo.it
Riva, Fonteno e Solto riuniti dalla cultura: ai parte con l’iniziativa per il Giorno della Memoria - I tre Comuni affacciati sul Lago d’Iseo – Riva di Solto, Fonteno e Solto Collina – grazie all’intraprendenza dei rispettivi Assessori e Consiglieri con delega alla cultura e alle Commissioni ... bergamonews.it
APPUNTAMENTI • FILÒ IN MUSICA – Col fredo che riva… Domenica 11 gennaio 2026, ore 16 – La Collezione Balzan tra Ottocento e Novecento Costo: 13€ a persona Quando in Polesine arrivava il freddo vero, le famiglie si radunavano nelle stalle - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.