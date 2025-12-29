Il 2026 è l’anno del Volontariato per lo sviluppo sostenibile Competenze saranno spendibili nel curriculum scolastico e nei concorsi pubblici

Il 2026 è stato dichiarato dall'ONU come l'Anno internazionale dei volontari per lo sviluppo sostenibile. Questa iniziativa sottolinea l'importanza del volontariato come strumento per promuovere obiettivi di sviluppo e sostenibilità. Le competenze acquisite durante queste attività potranno essere valorizzate nel curriculum scolastico e nei concorsi pubblici, offrendo opportunità di crescita personale e professionale.

