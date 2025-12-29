Il 2026 è l’anno del Volontariato per lo sviluppo sostenibile Competenze saranno spendibili nel curriculum scolastico e nei concorsi pubblici
Il 2026 è stato dichiarato dall'ONU come l'Anno internazionale dei volontari per lo sviluppo sostenibile. Questa iniziativa sottolinea l'importanza del volontariato come strumento per promuovere obiettivi di sviluppo e sostenibilità. Le competenze acquisite durante queste attività potranno essere valorizzate nel curriculum scolastico e nei concorsi pubblici, offrendo opportunità di crescita personale e professionale.
L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2026 "Anno internazionale dei volontari per lo sviluppo sostenibile", riconoscendo il volontariato come mezzo di attuazione dell'Agenda 2030. In Italia le esperienze di volontariato acquisiranno un riconoscimento formale anche all'interno del sistema scolastico e lavorativo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
