Il 2025 di Sinner e dell’Italia del tennis | Jannik re di Wimbledon e terza Davis per gli azzurri
Il 2025 ha segnato un anno importante per il tennis italiano, con Jannik Sinner che ha conquistato il titolo a Wimbledon e gli azzurri hanno ottenuto la terza vittoria consecutiva in Coppa Davis. Un risultato che testimonia la crescita e la solidità del movimento tennistico nel nostro paese, confermando l’Italia come protagonista a livello internazionale.
Jannik Sinner re di Wimbledon e terza Coppa Davis consecutiva. Il 2025 dell’Italia del tennis è stato più che positivo. Il campione azzurro ha aperto l’anno vincendo l’Australian Open e lo ha chiuso laureandosi maestro tra i maestri a Torino. Parafrasando Oscar Wilde secondo cui “è possibile credere a tutto purché sia sufficientemente incredibile”, quanto realizzato nel 2025 da Jannik Sinner ha il sapore magico della storia perfetta, costruita con straordinaria sapienza da un ragazzo che a 24 anni è già entrato nella storia dello sport italiano. Sinner, i trionfi nel 2025. Fedele al concetto secondo il quale il talento non esiste ma bisogna guadagnarselo con sudore, applicazione e resilienza, il fuoriclasse altoatesino – sempre più trascinatore di un movimento tennistico azzurro che ha scalato classifiche riuscendo a salire sul tetto della Davis anche senza la sua stella più abbacinante – è stato protagonista di un annata da sogno, aperta e chiusa da due trionfi, l’Australian Open e le Atp Finals a Torino. 🔗 Leggi su Lapresse.it
