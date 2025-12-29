Idrocarburi nei terreni La bonifica 10 anni dopo l’assalto all’oleodotto ma costerà un milione

Dopo oltre dieci anni, il Comune di Empoli ha approvato la bonifica dell’area di via Sottopoggio a San Donato, in seguito allo sversamento di idrocarburi causato da un furto di gasolio. L’intervento, stimato in circa un milione di euro, rappresenta la conclusione di un percorso di tutela ambientale iniziato nel 2015, e mira a eliminare i rischi residui per il territorio e la salute pubblica.

Empoli, 29 dicembre 2025 – Arriverà a conclusione finalmente la vicenda ambientale relativa al furto di gasolio accaduto oltre dieci anni fa in via Sottopoggio per San Donato a Villanuova? Parrebbe di sì, stando al via libera – da parte del Comune di Empoli – all'esecuzione dell'intervento di bonifica dell'area interessata dallo sversamento di idrocarburi che ne conseguì. Il tentativo di furto comportò la rottura dell'oleodotto che da Livorno serve la zona interna della Toscana, sino a Firenze. Fuoriuscirono appunto idrocarburi in maniera tale da determinare un'emergenza ambientale a livello locale.

