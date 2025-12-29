ICW | risultati Pandemonium night 1 episodio 2
Qui i risultati di Pandemonium night one episodio 2 (recuperabile sul canale youtube della ICW) match uno contro uno: Tony Callaghan batte Merak. Ladder Match per il titolo dei pesi leggeri: Nick Freddi mantiene il titolo battendo Anarchy Gaze, Pedro, Axel Flow ed Xstasis. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
