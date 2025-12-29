IA e transizione verde La corsa dell’Europa per restare in gioco secondo Zecchini

L’introduzione dell’intelligenza artificiale e la transizione verso un’economia più sostenibile rappresentano sfide fondamentali per l’Europa. Secondo Zecchini, il continente si impegna a rinnovarsi e ad adattarsi a questi cambiamenti rapidi, cercando di mantenere il suo ruolo nel contesto globale. Questo percorso si inserisce in un quadro di trasformazioni che segnano la fine di un primo quarto di secolo, caratterizzato da profondi sconvolgimenti di diversa natura.

La fine dell'anno segna anche quella del primo quarto di secolo. Un periodo di grandi sconvolgimenti di ogni natura ed origine a ritmi incalzanti. Prima l'attacco alle torri gemelle di New York, dopo pochi anni la crisi finanziaria globale, in seguito quella dei debiti sovrani e in rapida successione la diffusione pandemica di un virus sconosciuto, seguita dalla recessione economica e successivamente da un notevole rimbalzo della crescita insieme ai prezzi dell'energia e all'inflazione, l'inattesa aggressione della Russia alle porte dell'Ue, l'accelerazione della digitalizzazione, e da ultimo l'inquietante presidenza Trump e il rapido diffondersi dell'applicazione dell'Intelligenza Artificiale.

