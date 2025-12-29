I ragazzi fanno baldoria cestini divelti e rifiuti ovunque Il sindaco | Pagheranno i danni
A Mandello, i festeggiamenti dei giovani si sono tradotti in danneggiamenti e disordine, con cestini divelti e rifiuti abbandonati in strada. Il sindaco ha annunciato che i responsabili saranno chiamati a risarcire i danni, evidenziando l’importanza di rispettare gli spazi pubblici. Un episodio che sottolinea la necessità di un comportamento responsabile durante momenti di convivialità.
Vandali scatenati a Mandello, dove le “festicciole” dei ragazzi fino a tarda ora lasciano concretamente il segno. Fa discutere nel comune lariano quanto accade con una certa frequenza nella zona dei Giardini, recentemente riqualificata.Come denunciato da una cittadina (ma non è l'unica) a mezzo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Vetri dei bus rotti e cestini divelti, dopo Halloween la conta dei danni. La condanna del sindaco: "Inaccettabile"
Leggi anche: Rifiuti, lo sciopero dei cestini. Il sindaco tira dritto e fa i conti:: "Scesi da 4.500 a 40 sacchetti"
26 dicembre 2025 Giorno 1 del nostro viaggio a Torino Mentre molti si godono il riposo dopo le feste di Natale, i nostri ragazzi fanno le valigie e partono con entusiasmo per scoprire i luoghi di Don Bosco, dove tutto è iniziato. Pronti a camminare sulle su - facebook.com facebook
Luciano Darderi racconta nel suo diario per @Gazzetta_it l'allenamento in off season a Dubai con Jannik Sinner: "Jannik è un ragazzo di poche parole e tanta sostanza. Solo allenamento e fatica. La pesantezza di palla e la continuità nel palleggio fanno la diff x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.