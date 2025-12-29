I ragazzi fanno baldoria cestini divelti e rifiuti ovunque Il sindaco | Pagheranno i danni

29 dic 2025

A Mandello, i festeggiamenti dei giovani si sono tradotti in danneggiamenti e disordine, con cestini divelti e rifiuti abbandonati in strada. Il sindaco ha annunciato che i responsabili saranno chiamati a risarcire i danni, evidenziando l’importanza di rispettare gli spazi pubblici. Un episodio che sottolinea la necessità di un comportamento responsabile durante momenti di convivialità.

Vandali scatenati a Mandello, dove le “festicciole” dei ragazzi fino a tarda ora lasciano concretamente il segno. Fa discutere nel comune lariano quanto accade con una certa frequenza nella zona dei Giardini, recentemente riqualificata.Come denunciato da una cittadina (ma non è l'unica) a mezzo. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

