Domenica si disputerà il secondo incrocio nella storia tra Robur e Tau Altopascio. La squadra lucchese, nata nel 2013 dalla fusione di Badia Pozzeveri e Us Altopascio, affronta questa gara come una nuova opportunità di confronto. Un incontro che rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, in un contesto di crescita e sviluppo nel campionato.

Sarà solo il secondo incrocio della storia quella di domenica tra Robur e Tau Altopascio, team dell’omonimo comune in provincia di Lucca che ha assunto questa denominazione dal 2013 dopo la fusione tra la polisportiva Badia Pozzeveri, operante nel settore giovanile, e l’Us Altopascio, iscritta all’epoca nel campionato di Promozione. Negli ultimi anni gli amaranto si sono stabilizzati in serie (tra il girone E e il girone D) con risultati più che discreti sotto la guida di Simone Venturi, passato in estate nell’ambizioso Prato. In panchina nel Tau c’è Ivan Maraia che ha invece affrontato il Siena in molte occasioni, vincendo tra l’altro molto spesso sopratutto al Franchi quando sedeva sulle panchine di Pontedera e Lucchese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I precedenti. Soltanto una gara in passato contro gli amaranto

Leggi anche: Livorno, gli amaranto trionfano per 2-1 contro l'Arezzo capolista

Leggi anche: Pineto - U. S Livorno: amaranto da horror, contro gli abruzzesi termina 3-0

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Torino-Cagliari, i numeri confermano il cambio di passo granata.

Chi è Szymon Marciniak, l’arbitro di Inter-Barcellona con un passato tribolato: i suoi precedenti - Il direttore di gara polacco conta 9 precedenti con i nerazzurri, il più noto la finale di Champions del 2023. fanpage.it

Milan, Fofana: "I precedenti lasciamoli al passato, oggi chi vince va in finale" - “Sarà una grande partita, dobbiamo lasciare i precedenti al passato e concentrarci sulla gara di oggi”. tuttomercatoweb.com

Pisa-Juventus: i precedenti Soltanto 7 sono le partite giocate a Pisa in cui non ci abbiamo mai perso, ma diverse volte pareggiate 3 Vittorie bianconere 4 pareggiate 0 Perse Gol Fatti 12 Gol subiti 4 L'ultima vittoria risale nel 1991, anno in cui poi il Pisa è retroc - facebook.com facebook

2 precisazioni (di cui non ci sarebbe bisogno ma…): 1)Non c’è nessun attacco a precedenti gestioni, ma solo la voglia di vedere la Juve tornare vincente; 2)Non è un paragone tra Spalletti e Lippi; 3)Queste finora sono soltanto belle parole, il campo gli darà va x.com