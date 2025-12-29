I pescaresi Scena Muta sul palco con Gianni Nannini apriranno e chiuderanno il concerto di Capodanno
Gli Scena Muta di Pescara, con Gianna Nannini, apriranno e chiuderanno il concerto di Capodanno. La band, protagonista di un 2025 ricco di successi, presenterà il nuovo singolo in un evento che segna il grande finale dell’anno. Un’occasione per ascoltare musica di qualità in un contesto speciale, confermando il loro ruolo nel panorama musicale italiano.
Nuovo singolo e Capodanno sul palco con Gianna Nannini per la band pescarese degli Scena Muta.Gran finale di 2025 per il gruppo musicale di Pescara, protagonista di un 2025 ricco di successi e riconoscimenti. Lo scorso 15 dicembre il gruppo ha pubblicato il nuovo singolo “Fuoco al sesto piano”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
