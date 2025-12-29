I nuovi istituti comprensivi non recepiti dal Ministero qualcuno chiarisca

Il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna ha pubblicato il decreto sulla programmazione territoriale dell’offerta di istruzione per l’anno scolastico 2026/27. Tuttavia, alcuni istituti comprensivi recentemente istituiti non sono stati ancora recepiti ufficialmente dal Ministero dell’Istruzione. È importante chiarire questa situazione per garantire trasparenza e correttezza nel processo di pianificazione scolastica.

«Il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna (articolazione del Ministero dell’Istruzione e del merito) ha emesso il decreto che definisce la “Programmazione territoriale dell’offerta di istruzione per l’anno scolastico 202627”, un atto che di solito viene emesso ogni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Istituti comprensivi, confronto pubblico con Comune e Provveditorato Leggi anche: Istituti comprensivi, Tarasconi: «Utili per la continuità educativa degli studenti» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. In città 8 istituti comprensivi, la nuova mappa delle scuole. Cosa cambia dal prossimo anno - Addio ai circoli didattici e alle scuole medie, al loro posto otto Istituti comprensivi in città. piacenzasera.it Criteri, iscrizioni, trasporti: ecco cosa cambia con gli istituti comprensivi in città. Il vademecum - Istituti comprensivi al via in città a partire da settembre 2026: di seguito il vademecum del Comune di Piacenza, che ricapitola i principi, i criteri per le iscrizioni suddivisi per gradi scolastici ... ilpiacenza.it

Cagliari cancella tre scuole, al loro posto nasceranno due istituti comprensivi - La giunta comunale di Cagliari ha approvato il suo piano, ora la proposta approderà in regione: la delibera prevede la soppressione di tre enti scolastici: l'Istituto Comprensivo di via Stoccolma, la ... rainews.it

L'analisi dei nuovi incentivi per gli istituti privati e il progressivo ridimensionamento della Scuola Statale nelle politiche di bilancio. #Economia #Politica - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.