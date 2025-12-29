I negoziati per la pace in Ucraina avanzano E le azioni dei gruppi della difesa tornano puntualmente a cadere in Borsa

I negoziati per la pace in Ucraina stanno procedendo, influenzando i mercati finanziari. Con l’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago, i titoli delle aziende della difesa europee, che negli ultimi mesi avevano registrato performance positive, hanno subito una flessione. Questa dinamica riflette l’attenzione degli investitori alle evoluzioni diplomatiche e alle ripercussioni sul settore della difesa.

Come da copione, l'avanzamento dei negoziati sulla pace in Ucraina arrivato con l' incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago affossa i titoli europei della difesa che nell'ultimo anno hanno goduto di guadagni record. A Piazza Affari, Leonardo cede il 4%. Le azioni del gruppo tedesco Rheinmetall lasciano sul terreno il 2,7%, il produttore tedesco di sensori per applicazioni in ambito difesa e sicurezza Hensoldt il 2,5%, il fornitore di componenti per la difesa Renk il 2,5%. A Londra Bae Systems arretra dell'1,29%, la svedese Saab dell'1,43%, la francese Thales l'1,49%. Airbus, che ha una divisione Difesa, cede l'1,1%.

