I mega parcheggi sono un tassello non la soluzione | caos su viale Otranto

I mega parcheggi rappresentano un elemento utile nel sistema di mobilità cittadina, ma non risolvono da soli il problema del traffico. A Lecce, l’apertura del “Park Liberty” ha suscitato aspettative, tuttavia resta importante considerare un approccio più ampio e integrato per migliorare la circolazione nel centro urbano.

LECCE - Secondo una narrazione entusiastica delle vicende cittadine, grazie all’apertura del “Park Liberty” il problema del traffico nel centro di Lecce sarebbe finalmente avviato a soluzione.Non è la prima struttura del genere, a Lecce, dal momento che è già attivo il “Parkejoo” di viale De. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

