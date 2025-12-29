I giudici di Bolzano scovano una strega nel bosco | faceva riti satanici sul figlio sospesa la responsabilità genitoriale

A Bolzano, una donna è stata sospesa dalla responsabilità genitoriale dopo essere stata accusata di maltrattamenti e riti satanici sul proprio figlio. La vicenda ha portato alla scoperta di comportamenti inquietanti nel contesto familiare, con le autorità che hanno avviato le indagini per tutelare il minore. La notizia evidenzia l'importanza di interventi tempestivi in situazioni di sospetto maltrattamento e rischi per i minori.

Dalla famiglia nel bosco alla strega nel bosco: accade a Bolzano, dove una donna è stata segnalata al tribunale dei minorenni per i maltrattamenti che riservava al figlio, da quando era rimasta vedova, sottoponendolo addirittura a riti satanici. Per la vedova di Bolzano è stata quindi sospesa la responsabilità genitoriale: secondo i magistrati la madre avrebbe cercato di indottrinare il figlio con riti legati a superstizioni. La vicenda, raccontata sul quotidiano locale Alto Adige, è accaduta nelle scorse settimane nei dintorni di Bolzano. La donna, rimasta vedova, avrebbe smesso di mandare a scuola il figlio, minacciando di morte le insegnanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - I giudici di Bolzano scovano una strega nel bosco: faceva riti satanici sul figlio, sospesa la responsabilità genitoriale Leggi anche: Madre sottoponeva il figlio a riti satanici, sospesa la responsabilità genitoriale Leggi anche: Bambino segretato in casa dalla madre e vittima di riti satanici: sospesa la responsabilità genitoriale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. - | 2025/2026 Il 1° e 2 novembre, presso il Centro Federale di Ostia, si è svolta la Riunione Nazionale dei Giudici del settore nuoto. Durante l’incontro sono stati affrontati diversi temi legati all’avvi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.