I Giovani Democratici | Su parentopoli impossibile minimizzare serve chiarezza
I Giovani Democratici evidenziano l’importanza di affrontare con chiarezza la vicenda di Parentopoli a Pescara. Quanto emerso negli ultimi giorni richiede un’attenzione seria e trasparente, evitando silenzi o semplificazioni. Solo attraverso un confronto aperto e informato si può garantire la trasparenza e la corretta gestione delle questioni pubbliche, mantenendo alta la fiducia nella politica locale.
"Quanto emerso in questi giorni sulla vicenda di Parentopoli a Pescara non può essere archiviato con il silenzio o con la minimizzazione. Qualche anno fa si sarebbe urlato alla pornografia amministrativa. È necessario che la Commissione di Vigilanza svolga pienamente il proprio ruolo e venga. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Microcriminalità, l’appello della Uil: “Basta minimizzare, serve un piano provinciale”
Leggi anche: Tensioni nel Cdx su aiuti all’Ucraina, i dubbi di Salvini: “A Kiev fatti gravi, su corruzione serve chiarezza”
I Giovani Democratici: "Su parentopoli impossibile minimizzare, serve chiarezza" - "È necessario che la Commissione di Vigilanza svolga pienamente il proprio ruolo e venga convocata con urgenza". ilpescara.it
Parentopoli a Pescara? I giovani "dem" chiedono trasparenza - “Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle. abruzzoindependent.it
Giovani Democratici denunciano salasso trasporti a Natale - I giovani democratici denunciano quella che definiscono la batosta sui trasporti per il ricongiungimento famigliare di studenti e pendolari a Natale. ansa.it
Il dibattito ha visto la partecipazione di Andrea Capellini presidente dei Giovani Democratici Emilia-Romagna, Davide Laezza assessore comunale di Forio, Giacomo Mosca consigliere comunale di Jesi, Asia Trambaioli vicesindaca di Gaiba, Emanuela Perico - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.