I gialloneri grande match anche di Giorgi Stankevicius trascinatore E parte la festa

In un incontro molto combattuto, la Virtus Chiusi ha conquistato una vittoria di misura contro l’Umana. Una prestazione significativa di Stankevicius, che ha guidato la squadra, e di Giorgi, autore di 22 punti. La partita è stata caratterizzata da intensità e equilibrio, portando i tifosi alla festa al termine di un match ricco di emozioni e sostegno.

VIRTUS 83 UMANA CHIUSI 81 VIRTUS: Baldi 8, Castellino, Stankevicius 23, Mazzoni 7, Errede ne, Tambwe, Melchiorri 16, Metsla ne, Giorgi 22, Sanviti ne, Pollini 7, Boev ne. All.: Galetti. UMANA SAN GIOBBE CHIUSI: Steviano ne, Natale 4, Berlocco 7, Lorenzetti, Candotto 5, Gravaghi 7, Raffaelli 21, Petrucci 10, Rasio 25, Minoli 2. All.: Zanco. Arbitri: Purrone di Mantova, Fusari di Pavia e Spinelli di Como. Note. Parziali: 17-15, 30-34, 59-59. Tiri da due: Imola 1840, Chiusi 2339. Tiri da tre: Imola 728, Chiusi 824. Tiri liberi: Imola 2637, Chiusi 1115. Rimbalzi: Imola 45, Chiusi 35. Meglio di così la Virtus questo 2025 non poteva mandarlo agli archivi.

MINIBASKET Esordienti L’ultima partita dell’anno degli Esordienti gialloneri contro la Freccia Azzurra è caratterizzata da numerose assenze, nonostante le quali i Bulldogs si aggiudicano tre tempi e ne pareggiano uno, dimostrando grande affiatament - facebook.com facebook

