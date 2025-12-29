Le trasferte di inizio 2026 a Padova e Pescara rappresentano occasioni importanti per il Modena, che finora ha ottenuto risultati positivi contro le squadre in fondo alla classifica, eccezion fatta per il derby con la Reggiana. Questi incontri saranno utili per consolidare la posizione in vista del prossimo impegno decisivo, il 24 gennaio contro il Palermo al Braglia, offrendo l’opportunità di tornare a conquistare punti preziosi.

Le trasferte di inizio 2026, a Padova e Pescara, avranno il sapore di prove. Ma se è vero, come è vero, che con le squadre che navigano nella parte destra della classifica il Modena non ha mai sbagliato (ad eccezione del derby con la Reggiana), entrambe rappresentano occasione preziosa per tornare a fare bottino pieno prima dell’ennesimo scontro diretto di questo periodo, il 24 gennaio con il Palermo al Braglia. Il mese di gennaio si chiuderà poi ad Empoli il 31, e sarà la terza trasferta in quattro gara. Ecco perché il ritorno in campo sarà non proprio semplicissimo in tal senso. Nel frattempo, complice la vittoria del Catanzaro sul Cesena (l’ottava in dieci gare per la squadra di Aquilani) i calabresi hanno scavalcato il Modena, scivolato al settimo posto con tre punti di vantaggio sulla Juve Sabia ottava. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I gialli dopo la sosta. Una doppia occasione a Padova e Pescara

Leggi anche: Pescara-Padova, la cronaca live della partita [DIRETTA]

Leggi anche: Lo Spezia butta via una grande occasione. Errore di Sarr, il Padova strappa il pari

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

I gialli dopo la sosta. Una doppia occasione a Padova e Pescara - Ma se è vero, come è vero, che con le squadre che navigano nella parte destra della classifica il Modena non ha mai sbaglia ... sport.quotidiano.net