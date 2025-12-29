I Florio una dinastia | tour sui sovrani senza corona

Scopri la storia dei Florio, una delle più importanti famiglie di Palermo, attraverso un tour nel cuore della città. Sabato 3 gennaio alle 16:00 e domenica 4 alle 10:30, accompagnati da una guida esperta, esploreremo i luoghi che hanno segnato il percorso di questa influente dinastia, offrendo un’occasione per conoscere il loro ruolo nella storia e nella cultura locale.

Sabato 3 Gennaio alle 16:00 e domenica 4 alle ore 10:30, unisciti a noi in un viaggio storico stimolante ed appassionante lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio.Da Piazza Marina, sede della Compagnia di Navigazione Generale Italiana, al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - I Florio, una dinastia: tour sui sovrani senza corona Leggi anche: I Florio, una dinastia: tour sui sovrani senza corona Leggi anche: I Florio, una dinastia: tour sui sovrani senza corona Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ho voluto rileggere in questi giorni di festa il libro I Leoni di Sicilia, della scritrice siciliana Stefania Auci. Il romanzo racconta le vicende della famiglia dei Florio, divenuta nella Palermo dell'800 una dinastia di armatori, imprenditori del vino, della conservazione - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.