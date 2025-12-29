I film-culto gli amori l' eros il mito BB se n' è andata | resterà sempre

BB se n’è andata, ma il suo mito rimane vivo. I film cult, le storie d’amore e l’eros che l’hanno resa iconica continuano a evocare un’immagine senza tempo. La sua figura rappresenta un’illusione ottica, un simbolo che trascende la vita stessa. La Bardot è diventata un’icona che, pur lasciando il mondo, non smette di influenzare generazioni di appassionati.

Il tempo lo aveva già sconfitto in vita. Se ne va BB ma, in fondo, è un'illusione ottica. Perché la Bardot è il mito. E i miti sono immortali. Soprattutto se lasciano un'eredità. E, dopo 91 anni, spesso controversi e dibattuti, chi non tramanda insegnamenti ha vissuto invano. Lei, la splendida Juliette di Et Dieu crèa. la femme e la "Pistolera" che in coppia con la Cardinale aveva attaccato il vecchio West dei tracotanti risvolti di un patriarcato fine '800, non sarà ricordata solo per capelli biondi e vestiti pastello ma pure per il coraggio. E anche questa è una forma di bellezza. "Il suo vero fascino è aver difeso valori importanti", ha detto il ministro della cultura Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

