I film 2025 top e flop al botteghino

I film del 2025 hanno segnato un anno di grandi aspettative e sorprendenti risultati al botteghino. Da Avatar 3, che ha dominato le sale di tutto il mondo, a Biancaneve, che ha deluso le aspettative, e Superman, pronto a superare ogni limite. Un quadro vario che riflette le tendenze e le preferenze del pubblico, offrendo uno sguardo obiettivo sulle performance cinematografiche dell’anno.

Da Avatar 3 che incenerisce il box-office globale al flop di Biancaneve che morde la mela avvelenata fino a Superman che vola più in alto di Tom «impossible». Ecco, i migliori e peggiori incassi del 2025.

