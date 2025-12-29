I cinque colori di capelli più diffusi del 2026

Nel 2026, i colori di capelli più diffusi riflettono le tendenze di eleganza e personalità. Tra tonalità vivaci e sfumature più delicate, si conferma la varietà di scelte che permettono a ognuno di esprimere il proprio stile. Questi colori, scelti con cura, si distinguono per la loro versatilità e capacità di adattarsi a diverse personalità e occasioni, rappresentando una gamma accessibile e raffinata per ogni look.

Ci sono colori che si stagliano decisi sulla testa. Sfumature che sono impossibili da non notare. E poi ci toni che passano inosservati, come una certa sofisticata eleganza. La palette capelli 2026 colore contempla queste probabilità insieme. In una sola volta, i trend che arrivano dallo Street Style parigino, ci mostrano come ci sia una grande varietà di tinte da cui attingere per l’anno che sta per arrivare. Partiamo dal biondo, in evoluzione verso nuove contaminazioni. Per poi arrivare alle profondità dei bruni e all’eclettismo di certi rosa, in chiave manga. Giocando con forti contrasti cromatici e tinte ordinarie. 🔗 Leggi su Amica.it

