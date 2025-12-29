I carabinieri e la fanfara dell' Arma all' outlet Valmontone per una domenica di festa

Domenica all’Outlet di Valmontone, circa trentamila visitatori hanno avuto l’opportunità di incontrare i Carabinieri e ammirare i mezzi speciali dell’Arma. Un momento di confronto e vicinanza tra forze dell’ordine e cittadini, inserito in una giornata dedicata alla convivialità e alla scoperta. L’evento ha rappresentato un’occasione per conoscere meglio il ruolo dei Carabinieri nel territorio, in un contesto di festa e collaborazione.

