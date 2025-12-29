I biancorossi espulso il coach Blackout totale con 42 punti di passivo

Durante la partita, i biancorossi hanno concluso con un passivo di 42 punti, con il coach espulso nel corso dell’incontro. La squadra ha dimostrato difficoltà nel mantenere il ritmo e la concentrazione, portando a un risultato finale di 96-54 in favore di Orasì: maoni, con prestazioni significative di Brigato, Paolin e Ghigo. Un momento di difficoltà che evidenzia le sfide affrontate nel corso della gara.

ORA SÌ 96 ANDREA COSTA IMOLA 54 ORASÌ: Maoni 10, Feliciangeli 15, Brigato 22, Morena 2, Ghigo 12, Paolin 16, Jakstas 5, Paiano 5, Dron 3, Cena 5, Catenelli ne, Saviotti. All. Auletta. ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 1, Chessari 18, Moffa 6, Filippini 5, Gozo 6, Raucci 5, Abati Tourè 4, Sanguinetti ne, Thioune 4, Zedda 5. All. Dalmonte. Arbitri: Bartolini, Martinelli, Quadrelli. Note: Parziali: 20-7; 49-18; 72-39. Tiri da due: 1423; 1231. Tiri da tre: 1640; 519. Tiri liberi: 2029; 1525. Rimbalzi: 40; 32. La peggior Andrea Costa di questa stagione cade malamente a Ravenna nell'ultima giornata di andata dopo una partita senza storia.

