I 90 anni di Pilade Guani giocatore dai 1000 gol Il compleanno al Picco

Pilade Guani ha celebrato i suoi 90 anni presso lo stadio Picco, luogo che ha segnato gran parte della sua carriera sportiva e sociale. Con un percorso caratterizzato da passione e dedizione, Guani si è affermato come giocatore con oltre 1.000 gol segnati. La festa rappresenta un momento di riconoscimento per una vita dedicata al calcio e alla comunità, mantenendo vivo il suo legame con il mondo sportivo.

Pilade Guani ha festeggiato i suoi 90 anni, dedicati per la maggior parte allo sport agonistico e sociale, in uno dei più importanti stadi che lo hanno visto protagonista. Definito 'il giocatore dai mille gol', si è messo in evidenza sia nel calcio, sia nella ginnastica artistica. E nelle sale del Picco, circondato dall'affetto della sua grande famiglia e da tanti amici, ha spento le simboliche 90 candeline. Guani ha iniziato a giocare al calcio nel 1946 nelle file della Scorza, dimostrandosi subito goleador, in quanto nei due anni di attività segna 110 reti. Nel 1953 gioca nella Santerenzina, dove viene premiato come capocannoniere con 31 reti.

Novanta candeline per Pilade Guani circondato dall’affetto dei suoi cari - “Pilade definito il giocatore dai mille gol è stato un grande personaggio dello sport spezzino e nazionale sia nel calcio e sia nella ginnastica ... msn.com

