Ecco una panoramica dei 20 film più visti del 2025 a livello globale. Questa lista riflette le preferenze del pubblico e le tendenze cinematografiche dell’anno, offrendo uno sguardo su quali titoli abbiano riscosso maggiore successo nelle sale di tutto il mondo. Un’occasione per analizzare i trend del cinema contemporaneo e le preferenze degli spettatori a livello internazionale.

Il 2025 sta per finire ed è tempo di bilanci. Nei cinema italiani domina Buen Camino, il nuovo film del comico pugliese Checco Zalone che in appena quattro giorni dal debutto è già diventato il più visto dell’anno. Con quasi 27 milioni di euro in 96 ore, ha infatti superato Lilo & Stitch, l’adattamento live action dell’omonimo cartone animato Disney che si era fermato a 22,3 milioni. E a livello mondiale? Avatar: Fuoco e cenere di James Cameron tallona la Top 5 con 760 milioni di dollari in poco più di 10 giorni dall’uscita, ma ai primi due posti c’è l’animazione, che si conferma il genere più forte e capace di attirare maggior pubblico in sala anche nell’era dello streaming. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - I 20 film più visti del 2025 a livello globale

Leggi anche: I film più belli del 2025 e quelli più visti

Leggi anche: New York Film Festival 2025: I film più interessanti visti alla kermesse newyorkese appena conclusa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

I 15 film più sorprendenti del 2025 (secondo noi)

Sono bastati quattro giorni a Checco Zalone per vedere Buen Camino al primo posto dei film più visti del 2025 - facebook.com facebook