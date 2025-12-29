Hopplà e Iperfinish protagoniste assolute

Hopplà e Iperfinish si distinguono nella stagione 2025 del ciclismo empolese, sia su strada che su pista. Il Team Hopplà, guidato da Stefano Roncalli e diretto da Claudio Lastrucci, ha ottenuto 19 successi tra dilettanti élite e under 23, includendo due titoli toscani. Nonostante i tesseramenti in Campania, i risultati conseguiti sottolineano il ruolo di rilievo di queste realtà nel panorama ciclistico locale.

È un terzetto che merita gli Oscar nel ciclismo empolese per la stagione su strada e su pista 2025. Meritano tale premio dopo una stagione da protagonisti, il Team Hopplà di patron Claudio Lastrucci diretto da Stefano Roncalli, con i 19 successi nei dilettanti élite e under 23, (compresi i due titoli toscani con Riccardo Lorello atleta di Limite sull'Arno e il valdarnese Matteo Regnanti) anche se i suoi atleti erano tesserati in Campania. Sul piano individuale riconoscimento a Francesco Matteoli, juniores che nella specialità dell'inseguimento a squadre ha vinto tutto quello che c'era da vincere.

