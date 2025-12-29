Hollywood sussurra | Zendaya aspetta un bambino?

Rumors circolano tra le fonti di gossip e i media: Zendaya potrebbe essere in attesa di un bambino. Questa voce, ancora non confermata, sta attirando l’attenzione di fan e addetti ai lavori, alimentando discussioni sia online che nelle conversazioni quotidiane. In assenza di notizie ufficiali, restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite, mantenendo un approccio rispettoso e sobrio verso la privacy dell’attrice.

