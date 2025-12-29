Holly Ramsay indossa il vestito da sposa della mamma | l'omaggio della figlia di Gordon Ramsay

Holly Ramsay ha scelto di indossare il vestito da sposa della madre, Tana Ramsay, in occasione del suo matrimonio. Un gesto che rappresenta un omaggio alla famiglia e alle radici condivise. La decisione di Holly di indossare l’abito di sua madre aggiunge un tocco di tradizione e significato alla cerimonia, sottolineando il valore dei legami familiari in un giorno importante.

La figlia di Gordon Ramsay si è sposata. Si è cambiata d'abito indossando anche il vestito di sua madre Tana, quello del giorno delle sue nozze col famoso chef. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Gordon Ramsay accompagna la figlia Holly all’altare: la sposa con velo e maxi mantello Leggi anche: Gordon Ramsay, la figlia Holly si è sposata: le nozze da favola (e i retroscena) Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il giorno del matrimonio di Adam Peaty e Holly Ramsay oscurato da guardie di sicurezza, pattuglie cinofile e braccialetti obbligatori che ha portato un ospite a paragonare le nozze a un appuntamento in ospedale. Holly Ramsay indossa il vestito da sposa della mamma: l’omaggio della figlia di Gordon Ramsay - Si è cambiata d'abito indossando anche il vestito di sua madre Tana, quello del giorno delle sue nozze col famoso ... fanpage.it

La figlia di Gordon Ramsay, Holly, ha sposato l'atleta Adam Peaty - Un matrimonio romantico in una bellissima abbazia inglese per la secondogenita di Gordon Ramsay, che ha sposato il suo campione olimpico ... vanityfair.it

La figlia di Gordon Ramsay Holly si è sposata con un matrimonio in grande stile - È arrivata con una lunga mantella bianca, per non rovinare la sorpresa del suo abito da sposa lasciandolo in pasto ai paparazzi: Holly Ramsay, figlia dello chef Gordon Ramsay, si è spostata questa ... dissapore.com

Un matrimonio d’altri tempi, immerso nel fascino natalizio, ha unito Holly Ramsay, figlia del celebre chef stellato Gordon Ramsay, e Adam Peaty, campione olimpico di nuoto - facebook.com facebook

La figlia di Gordon Ramsay, Holly, sposa Adam Peaty: nozze da favola nell’Abbazia di Bath x.com

