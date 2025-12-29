Hojlund Lukaku o Osimhen? Vincitore a sorpresa fra i bomber della storia recente del Napoli

Tra Hojlund, Lukaku e Osimhen, si apre un confronto sui numeri e le prestazioni più recenti dei bomber del Napoli. La doppietta di Hojlund contro la Cremonese ha attirato l’attenzione, portando i tifosi a riflettere sulle caratteristiche e sui risultati di questi attaccanti. Un'analisi obiettiva permette di valutare quale di loro possa essere considerato il protagonista più rilevante in questa fase della squadra.

La doppietta di Hojlund contro la Cremonese ha acceso la gioia e le fantasie dei tifosi del Napoli. Iniziano ad impazzare ora, in virtù del grande rendimento del danese, i confronti con gli altri attaccanti della storia recente azzurra. Nel corso della trasmissione “ Il Bello del Calcio “, in onda su Televomero, sono stati tirati in ballo anche Romelu Lukaku e Victor Osimhen, ma i pareri hanno visto proprio Hojlund come vincitore nei confronti degli altri. Il confronto fra Hojlund e Lukaku. Apre le danze nelle discussioni su Hojlund Gianluca Vigliotti, che evidenzia i miglioramenti del bomber danese nel gioco associativo con i comagni, etrando sempre di più all’interno dei meccanismi di Conte: “Hojlund si sta lukakizzando in maniera netta, ormai è il clone di Lukaku. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Hojlund, Lukaku o Osimhen? Vincitore a sorpresa fra i bomber della storia recente del Napoli Leggi anche: Hojlund ha spalle larghe e muscoli abbondanti, diventerà due volte Lukaku, e tre volte Osimhen Leggi anche: Infortunio di Romelu Lukaku, arriva una decisione a sorpresa del Napoli Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Hojlund ha spalle larghe e muscoli abbondanti, diventerà due volte Lukaku, e tre volte Osimhen - Perché dietro a questo Anteo nordico c’ è il lavoro gaelico di Scott e la sapienza orologiaia di Charlie Brown, che certamente da giovine fu biondo anche lui. ilnapolista.it

