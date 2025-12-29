Hojlund l’oro del Napoli È doppietta | Cremonese ko Conte si rialza e sorride

L’Inter si prepara alla sfida di Champions League, mentre il Napoli conferma la sua solidità in campionato. Con una vittoria di 2-0 sulla Cremonese, gli azzurri rafforzano la loro posizione in classifica, dimostrando continuità e determinazione. La partita, giocata allo Zini, ha visto protagonista Hojlund, autore di una doppietta, che ha contribuito al risultato senza eccessive emozioni o sorprese.

Nessuna sorpresa allo Zini, nessun botto di capodanno. Il Napoli, galvanizzato dal successo in Supercoppa, si conferma decisamente superiore alla Cremonese imponendosi 2-0. Decide la doppietta di un incontenibile Hojlund, che manda in costante apnea la retroguardia grigiorossa sfiorando più volte il tris. Gli azzurri tornano a vincere fuori casa dopo un mese e rispondono alle vittorie delle dirette concorrenti. A cui lanciano un messaggio preciso: i campioni in carica sono loro e nel 2026 non sarà facile per nessuno scucirgli il tricolore dal petto. La Cremonese, abbastanza nulla in fase offensiva, invece saluta un anno magico con un ko indolore e ben nove punti di vantaggio sulla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hojlund, l’oro del Napoli. È doppietta: Cremonese ko . Conte si rialza e sorride Leggi anche: Hojlund oro del Napoli: una doppietta stende la Cremonese Leggi anche: Napoli corsaro allo Zini: doppietta di Hojlund, Cremonese ko Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Al Napoli la battaglia del Maradona: Juventus battuta 2-1 grazie alla doppietta di Hojlund - Napoli e Juventus si sono battute a viso aperto per oltre 90 minuti nella splendida cornice del ... ilgiornale.it Serie A: Napoli-Juventus 2-1, Conte torna in vetta con super-Hojlund - match della 14a giornata di Serie A e torna in vetta dopo il sorpasso per una notte da parte dell'Inter. sportmediaset.mediaset.it Doppio Hojlund, il Napoli batte la Juventus 2-1: Conte rimette la testa davanti, Spalletti si inchina - Graffiano loro la sfida del Maradona (doppietta del danese, gol del turco) i ... corriere.it HOJLUND TRASCINA IL NAPOLI I partenopei vincono 2-0 in casa della Cremonese, grazie alla doppietta di un grande Hojlund Il numero 19 apre le danze al 13' che, praticamente a porta vuota, non sbaglia. Mette un punto al match siglando il raddoppio - facebook.com facebook #Hojlund: “Tre punti importanti da portare a #Napoli. Adesso sto giocando con giocatori veramente forti” x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.