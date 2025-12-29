Hojlund e Lukaku possono giocare insieme? Il piano di Conte

Hojlund e Lukaku possono condividere il reparto offensivo del Napoli? La questione riguarda la gestione dell’abbondanza di attaccanti e le strategie di formazione di Conte. Con Hojlund in crescita e Lukaku vicino al rientro, il club si prepara a valutare le soluzioni più efficaci per ottimizzare le risorse offensive e mantenere equilibrio in squadra.

Il problema dell'abbondanza. Il Napoli ha trovato in Rasmus Hojlund un centravanti in piena esplosione, mentre Romelu Lukaku è pronto a rientrare dopo l'infortunio. La domanda è naturale: possono giocare insieme in modo stabile? Conte non esclude l'idea ("magari posso usarli insieme"), ma il suo piano per la stagione parla di rotazione più che di doppio 9. Per tenere in campo anche David Neres, l'MVP di Supercoppa e talismano offensivo, il modulo di base resta con una sola punta centrale e due trequartisti.

