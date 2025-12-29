Hojlund e Lukaku possono giocare insieme? Il piano di Conte

Hojlund e Lukaku potrebbero condividere il reparto offensivo del Napoli, ma la loro convivenza in campo presenta alcune sfide tattiche. Con il ritorno di Lukaku dopo l’infortunio e l’ascesa di Hojlund, il tecnico Conte deve valutare come gestire al meglio le risorse offensive. Questa situazione solleva interrogativi sulla compatibilità delle due prime punte e sulle strategie adottate per massimizzare il rendimento della squadra.

Il problema dell’abbondanza. Il Napoli ha trovato in Rasmus Hojlund un centravanti in piena esplosione, mentre Romelu Lukaku è pronto a rientrare dopo l’infortunio. La domanda è naturale: possono giocare insieme in modo stabile? Conte non esclude l’idea (“magari posso usarli insieme”), ma il suo piano per la stagione parla di rotazione più che di doppio 9. Per tenere in campo anche David Neres, l’MVP di Supercoppa e talismano offensivo, il modulo di base resta con una sola punta centrale e due trequartisti. Hojlund Lukaku Napoli attacco Conte piano tattico 2026 Napoli, attacco 202526: Hojlund e Lukaku insieme o staffetta? Il ruolo di Neres nel piano di Conte. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Hojlund e Lukaku possono giocare insieme? Il piano di Conte Leggi anche: Hojlund e Lukaku possono giocare insieme? Il piano di Conte Leggi anche: Marchegiani: “Lukaku e Hojlund possono giocare insieme” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ma Hojlund e Lukaku possono giocare insieme? I piani del Napoli, le parole di Conte e la gestione dei due centravanti; Hojlund: “Lukaku tornerà presto, ci sarà competizione ma voglio imparare! Su Conte e Napoli…”; Napoli: Hojlund dominante, Lukaku torna a gennaio. Ecco come Conte può gestire i due attaccanti; Dalla chiamata di Conte agli idoli, gli aneddoti di Hojlund: “Ritorno di Lukaku? Io voglio giocare”. Ma Hojlund e Lukaku possono giocare insieme? I piani del Napoli, le parole di Conte e la gestione dei due centravanti - Il danese, già protagonista in Supercoppa Italiana, ha deciso anche la gara contro la Cremonese con una doppietta nel primo tempo. msn.com

Marchegiani: “Lukaku e Hojlund possono giocare insieme” - Marchegiani: "Lukaku e Hojlund possono giocare insieme" Il dibattito sull’assetto offensivo del Napoli continua ad animare studi televisivi e riflessioni ... forzazzurri.net

Protetto: Fantacalcio, Hojlund e Lukaku possono giocare insieme? Le variabili da considerare - 16:50 Hojlund è in crescita costante e oggi è difficile da escludere. msn.com

Questo Hojlund è devastante: il Napoli ha il suo nuovo Lukaku! - facebook.com facebook

Hojlund formato Lukaku Possono coesistere Segui 4-3-2-1 powered by SisalTipster su #DAZN x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.