Hojlund appena sbarcato da Manchester non era stato accolto dai favori della piazza Ricorda Higuain

Hojlund, arrivato da Manchester senza l’attenzione dei tifosi, ricorda l’esperienza di Higuain. All’inizio, l’affetto dei sostenitori del Napoli era freddo, ma nel tempo si è consolidato. Il giovane danese ha mostrato sprazzi di talento, richiamando alla memoria le sue prestazioni all’Atalanta. Tuttavia, la sua esperienza nel Manchester United si è rivelata meno brillante, entrando in quella che si può definire la “fossa delle Marianne” del calcio moderno.

Hojlund appena sbarcato da Manchester, non era stato accolto dai favori della piazza Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, ricorda che l'arrivo di Hojlund non era stato accolto in pompa magna dai tifosi del Napoli che però in pochi mesi si sono ricreduti Il danese è rapidamente tornato il calciatore che ha mostrato sprazzi di classe nella sua esperienza all'Atalanta prima di eclissarsi in quella che possiamo definire la fossa delle Marianne del football contemporaneo, ossia il Manchester United. Scrive il Corsera: I due gol, entrambi nel primo tempo, portano la firma di un attaccante appena 22enne, arrivato in estate dalla Premier per mettere una toppa all'infortunio di Lukaku.

