Hockey Como | vittoria sorpasso ed emozioni a Casate

L’Hockey Como chiude il 2025 con una vittoria importante a Casate, che permette alla squadra di superare in classifica e di avvicinarsi alla metà della stagione. Il risultato riflette l’impegno e la crescita della squadra, offrendo un momento positivo in vista delle sfide future. Una prestazione che testimonia la costante volontà di miglioramento e l’attenta gestione del percorso sportivo.

L'Hockey Como saluta il 2025 nel modo migliore: con una vittoria pesante, ottenuta davanti al pubblico di Casate, che vale anche il sorpasso in classifica proprio alla vigilia del giro di boa del Master Round. Contro l'HC Chiavenna finisce 2-1 in una partita intensa, giocata con ordine, qualità e.

