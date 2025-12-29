Hip hop R&b reggaeton - Party di Capodanno a Lo Spirituum Club

Preparati a trascorrere il Capodanno in un ambiente elegante e raffinato: Lo Spirituum Club apre le sue porte con un party dedicato a hip hop, R&B e reggaeton. Un locale moderno e esclusivo, ideale per accogliere il nuovo anno con stile e tanta buona musica. Un'esperienza unica per chi desidera festeggiare in un’atmosfera sofisticata e coinvolgente.

Il capodanno è alle porte ed un nuovo locale è appena nato: Lo Spirituum Club.Elegante, moderno, esclusivo, raffinato. E quale modo migliore per iniziare il nuovo anno se non invitare uno dei dj internazionali più cool di sempre DJ DRAGO. (www.djdrago.com)E dall'unione di queste 2 eccellenze.

