Hannoun verso l’interrogatorio i difensori | Finanziamenti sempre tracciati

Mohammad Hannoun si è confrontato con i suoi avvocati in vista dell’interrogatorio di garanzia programmato per domani nel carcere di Marassi. La discussione, durata circa due ore, ha avuto come focus i finanziamenti, che gli avvocati hanno ribadito essere sempre tracciati. La prossima giornata sarà decisiva per chiarire la posizione dell’indagato nell’ambito dell’indagine in corso.

È durato circa due ore il colloquio tra Mohammad Hannoun e i suoi legali in vista dell'interrogatorio di garanzia fissato per domani nel carcere di Marassi. L'architetto giordano, arrestato con l'accusa di finanziamento a Hamas, ha ricostruito con precisione – riferiscono i difensori – tutti i passaggi dei flussi di denaro contestati. Hannoun, i legali: "Ha sempre operato in modo tracciabile". Secondo quanto spiegato dagli avvocati Emanuele Tambuscio e Fabio Sommovigo, l'incontro si è svolto in un clima collaborativo. Hannoun, riferiscono i legali, "è stato molto lucido e preciso nel ricostruire tutti i passaggi dei finanziamenti" e da domani la difesa inizierà ad analizzare nel dettaglio la documentazione.

