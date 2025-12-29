Hannoun Francesca Albanese rompe il silenzio | Con buona pace dei difensori del genocidio
Francesca Albanese torna a parlare sui social dopo alcuni giorni di silenzio, commentando l’arresto di Mohamad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia. La sua riflessione si inserisce nel contesto di un’inchiesta che ha suscitato molte reazioni, e la sua posizione si distingue per un approccio diretto e sobrio, senza ricorrere a toni sensazionalistici. Un intervento che invita alla riflessione sulle recenti vicende legate alla questione palestinese.
Dopo un paio di giorni di silenzio, immaginiamo imbarazzato, Francesca Albanese ritrova la favella sui social e dice la sua sull'inchiesta che ha portato sabato all'arresto di Mohamad Hannoun, il presidente dell' Associazione Palestinesi in Italia. Lui e ad altre 8 persone finite in manette sono sospettate dagli inquirenti di Genova di aver gestito un giro di finanziamenti occulti ad Hamas. La tesi è che dietro l'estesa rete di associazioni umanitarie e di solidarietà con Gaza e i palestinesi gli arrestati abbiano raccolto fondi da smistare, nel 70% dei casi, direttamente nelle tasche dei terroristi islamici per alimentare la loro macchina bellica e non quella degli aiuti alle popolazioni in guerra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: “Perché me ne sono andata”. Francesca Albanese rompe il silenzio dopo la fuga dallo studio di In Onda
Leggi anche: “Voglio essere io a informarvi”. Ballando con le stelle, Francesca Fialdini rompe il silenzio
Arrestato Mohammad Hannoun: le finte raccolte fondi milionarie che finanziavano Hamas; Arresti nella rete di Hamas in Italia, adesso serve andare fino in fondo.
Le relazioni di Mohammad Hannoun: gli incontri con Pd e sinistra e il palco insieme a Francesca Albanese - Da Boldrini a Fratoianni, tanti i colloqui con più politici: i comizi e le conferenze ... msn.com
Francesca Albanese, Georgetown cancella la relatrice dall'elenco degli studiosi - Dopo la foto con Hannoun e le polemiche sulla cittadinanza onoraria a Bologna, l'università americana prende le distanze dalla diplomatica ... tgcom24.mediaset.it
Bonelli: «Contro di noi polemiche strumentali Albanese candidata, ora non se ne parla» - «Intanto voglio fare una premessa importante, per evitare qualsiasi ambiguità: il 7 ottobre noi siamo intervenuti ... msn.com
L'incriminazione di #Hannoun ci ricorda l'ambiguità di M5s e Pd rispetto ad #Hamas. Bastava osservare la corsa dei sindaci #Pd a conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese nonostante abbia definito Hamas una forza democratica... Imbarazzant x.com
Sono sempre di più le realtà che si rimangiano il sostegno a Francesca Albanese. Ormai è in caduta libera dopo le sue esternazioni di estrema sinistra e i rapporti persino con Hannoun. Anche in America la scaricano... - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.