Francesca Albanese torna a parlare sui social dopo alcuni giorni di silenzio, commentando l’arresto di Mohamad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia. La sua riflessione si inserisce nel contesto di un’inchiesta che ha suscitato molte reazioni, e la sua posizione si distingue per un approccio diretto e sobrio, senza ricorrere a toni sensazionalistici. Un intervento che invita alla riflessione sulle recenti vicende legate alla questione palestinese.

Dopo un paio di giorni di silenzio, immaginiamo imbarazzato, Francesca Albanese ritrova la favella sui social e dice la sua sull'inchiesta che ha portato sabato all'arresto di Mohamad Hannoun, il presidente dell' Associazione Palestinesi in Italia. Lui e ad altre 8 persone finite in manette sono sospettate dagli inquirenti di Genova di aver gestito un giro di finanziamenti occulti ad Hamas. La tesi è che dietro l'estesa rete di associazioni umanitarie e di solidarietà con Gaza e i palestinesi gli arrestati abbiano raccolto fondi da smistare, nel 70% dei casi, direttamente nelle tasche dei terroristi islamici per alimentare la loro macchina bellica e non quella degli aiuti alle popolazioni in guerra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Hannoun, Francesca Albanese rompe il silenzio: "Con buona pace dei difensori del genocidio"

