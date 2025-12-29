Hannoun e la rete di Hamas nelle carte spunta l' imam di Torino

Nell’ambito dell’inchiesta sulla rete di finanziatori italiani di Hamas, emerge anche il coinvolgimento dell’imam Mohamad Shahin di Torino. L’indagine, che ha portato all’arresto di Mohammad Hannoun, analizza i legami e i flussi di finanziamento tra figure italiane e l’organizzazione. Questa scoperta contribuisce a fare luce sulle reti di sostegno e sulle connessioni presenti nel nostro Paese.

Nell'inchiesta sulla rete dei finanziatori italiani di Hamas che ha portato all'arresto di Mohammad Hannoun compare anche il nome dell'imam Mohamad Shahin. L'imam di Torino, già considerato un pericolo per la sicurezza nazionale e rilasciato per scelte della magistratura dopo il provvedimento di espulsione disposto dal ministero dell'Interno — sul quale il Viminale ha annunciato ricorso in Cassazione — emerge indirettamente nelle carte dell'operazione che ha condotto all'arresto di nove persone. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, come riporta Il Tempo, Elsalay, uno degli arrestati nella maxi operazione contro la cupola di Hamas in Italia, parlando con Shahin e riferendosi ad Ali El Shobky, contesta di aver ricevuto informazioni sulle modalità con cui l'associazione trasferisce il denaro.

