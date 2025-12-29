hannoun difesa e fango toh dove spuntano le bandiere di hamas

Hannoun, presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia, è al centro di un’inchiesta riguardante presunti finanziamenti ad Hamas. Secondo i suoi legali, le accuse si baserebbero su elementi provenienti da Israele. La vicenda mette in luce questioni complesse legate alle accuse e alle fonti di informazione, evidenziando l’importanza di un’analisi accurata dei fatti e delle fonti coinvolte.

Per i legali di Hannoun, il presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia al centro dell’inchiesta per i presunti finanziamenti ad Hamas, le accuse sarebbero costruite su «elementi forniti da Israele». Quindi, secondo quanto vanno sostenendo i difensori dell’architetto, si tratterebbe di un complotto internazionale. Un classico, insomma. Tanto che per gli avvocati Dario Rossi, Fabio Sommavigo e Emanuele Tambuscio, legali di Mohammad Hannoun, «quel che ci pare emergere dalla prima lettura degli atti è che l’impostazione accusatoria è largamente costruita su elementi probatori e valutazioni, anche giuridiche, di fonte israeliana, senza che sia possibile un reale e approfondito controllo su contenuti e rispetto dei principi costituzionali, convenzionali e codicistici di formazione della prova». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

